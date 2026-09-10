Format paysage Théâtre du Cyclope Nantes
samedi 5 décembre 2026 · Théâtre du Cyclope · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-05 20:30 –
Gratuit : non De 10,50 € à 15 € Tarif plein : 15 €Tarif réduit : 10,50 €Tarif adhérent : 9 €Réservation en ligne sur www.theatreducyclope.comou par téléphone au 02.51.86.45.07 Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99
Format Paysage est un récit choral improvisé où la narration se mêle à l’action, la poésie à l’humour, et la générosité des interprètes à la spontanéité de leurs personnages, pour vous faire voyager à travers le décor tout autant qu’à travers les dialogues.Alors prenez-place et laissez-vous porter au sein de trois lieux qui ont marqué votre quotidien ou votre mémoire, qu’il s’agisse d’une chambre du CROUS de Poitiers, d’un chalet au Praz de Lys, ou d’un bureau B712. Les trois lieux, confiés sur papiers colorés, servent de points de départ à l’improvisation, à travers trois trajectoires de vies différentes qui vont se croiser et s’entrelacer pour ne former qu’une seule épopée pleine de tendresse et de surprises, aussi drôle qu’onirique. À partir de 8 ans | Durée : 1h10 Compagnie : Cie Maestria ImproMise en scène : Estelle Braconnier, Adrien Chauvin, Aurélien Daunay, Prune des BoisComédienn.es : Estelle Braconnier, Adrien Chauvin, Aurélien Daunay, Prune des BoisCrédit teaser : Jérémy AdamCrédit photos : Marion Guérin & Jérémy Adam
Théâtre du Cyclope Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com 0251864507 https://www.theatreducyclope.com/
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