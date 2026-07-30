Formation au massage Amma assis (shiatsu sur chaise) Plou’escale Plouescat

Informations pratiques

Plouescat

Formation au massage Amma assis (shiatsu sur chaise)

Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 09:30:00

fin : 2026-11-29 17:30:00

Date(s) :

2026-11-28

Venez vous former à ce massage, qui se pratique habillé et assis sur une chaise ergonomique de massage.

Ce massage, qui dure entre 20 et 30 minutes, permet de masser le dos, les trapèzes, les cervicales, la tête et les bras.

Il s’agit de points d’accu pression sur les méridiens d’énergie, de lissages et de pétrissages et de percussions.

A l’issue de la formation, vous repartez avec un livret pédagogique. .

Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 61 16 54 44

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English :

L’événement Formation au massage Amma assis (shiatsu sur chaise) Plouescat a été mis à jour le 2026-08-05 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX