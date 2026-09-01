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Formation au massage crânien Plou’escale Plouescat

samedi 26 septembre 2026 · Plou'escale · Plouescat

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Plou'escale
Adresse
16 Rue de Strasbourg
Ville
29430 Plouescat
Département
Finistère
Tarif

Plouescat

Formation au massage crânien

Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-09-27 17:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Venez vous former au massage crânien, un massage de 30 minutes, qui se reçoit habillé, allongé sur une table de massage.

Ce massage est issu du Japan Head et allie des points d’accu pression sur les méridiens d’énergie, des lissages et des pétrissages.

Il permet de masser les trapèzes, le crâne et le visage.

Ce massage permet un lâcher prise, de la détente et une diminution de la charge mentale.

A l’issue de la formation, vous repartez avec un livret pédagogique.   .

Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 61 16 54 44 

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English :

L’événement Formation au massage crânien Plouescat a été mis à jour le 2026-08-05 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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