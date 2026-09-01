Formation au massage crânien Plou’escale Plouescat

Informations pratiques

Plouescat

Formation au massage crânien

Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:30:00

fin : 2026-09-27 17:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Venez vous former au massage crânien, un massage de 30 minutes, qui se reçoit habillé, allongé sur une table de massage.

Ce massage est issu du Japan Head et allie des points d’accu pression sur les méridiens d’énergie, des lissages et des pétrissages.

Il permet de masser les trapèzes, le crâne et le visage.

Ce massage permet un lâcher prise, de la détente et une diminution de la charge mentale.

A l’issue de la formation, vous repartez avec un livret pédagogique. .

Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 61 16 54 44

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English :

L’événement Formation au massage crânien Plouescat a été mis à jour le 2026-08-05 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX