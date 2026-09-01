Formation au massage crânien Plou’escale Plouescat
samedi 26 septembre 2026 · Plou'escale · Plouescat
Informations pratiques
Plouescat
Formation au massage crânien
Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-09-27 17:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Venez vous former au massage crânien, un massage de 30 minutes, qui se reçoit habillé, allongé sur une table de massage.
Ce massage est issu du Japan Head et allie des points d’accu pression sur les méridiens d’énergie, des lissages et des pétrissages.
Il permet de masser les trapèzes, le crâne et le visage.
Ce massage permet un lâcher prise, de la détente et une diminution de la charge mentale.
A l’issue de la formation, vous repartez avec un livret pédagogique. .
Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 61 16 54 44
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English :
L’événement Formation au massage crânien Plouescat a été mis à jour le 2026-08-05 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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