UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Formation guide composteur Nantes

jeudi 17 septembre 2026 · Nantes

Formation guide composteur Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Adresse
8 Rue de Saint Domingue
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit, sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 – 17:00
Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Adulte, Etudiant, Senior 

La formation Guide Composteur est destinée aux personnes qui souhaitent maîtriser les principes fondamentaux du compostage et s’investir dans la promotion du compostage. Par exemple, pour devenir ambassadeur du compost de proximité, accompagner les opérations de sensibilisation, intervenir en renfort sur les sites de compostage, faire la promotion auprès de son voisinage, ou cercle de connaissance…Ces deux jours comprennent les trois modules des fondamentaux GC11,12,13. A l’issue de ces modules une attestation de formation ADEME sera remise.La formation se déroule sur deux jours au Solilab.

Île de Nantes Nantes 44200
02 40 89 33 69 https://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab- 09 82 45 22 21 https://compostri.fr/formations/guide-composteur-fondamentaux/


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)