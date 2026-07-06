Formation guide composteur Nantes
jeudi 17 septembre 2026 · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 – 17:00
Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Adulte, Etudiant, Senior
La formation Guide Composteur est destinée aux personnes qui souhaitent maîtriser les principes fondamentaux du compostage et s’investir dans la promotion du compostage. Par exemple, pour devenir ambassadeur du compost de proximité, accompagner les opérations de sensibilisation, intervenir en renfort sur les sites de compostage, faire la promotion auprès de son voisinage, ou cercle de connaissance…Ces deux jours comprennent les trois modules des fondamentaux GC11,12,13. A l’issue de ces modules une attestation de formation ADEME sera remise.La formation se déroule sur deux jours au Solilab.
Île de Nantes Nantes 44200
02 40 89 33 69 https://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab- 09 82 45 22 21 https://compostri.fr/formations/guide-composteur-fondamentaux/
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