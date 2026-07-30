Formation Guide Composteur – Spécialisation Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-10 09:00 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Adulte, Etudiant, Senior

L’association Compostri propose un approfondissement de la formation « guide composteur » sur deux sujets en particulier :- la gestion au naturel des espaces verts et jardins : comment mettre en oeuvre différentes techniques de gestion écologique des jardins et déchets verts (paillage, mulshing, broyage …)- les actions possible pour éviter le gaspillage alimentaire : identification des causes du gaspillage, enjeux et réglementation, les actions et solutions pour le réduire.

Île de Nantes Nantes 44200

02 40 89 33 69 https://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab- 09 82 45 22 21 https://compostri.fr/formations/formation-guide-composteur-e-specialisation/



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