Formation mécanique – Niveau intermédiaire, Atelier ABC-Vélo, Nogent-sur-Oise

Informations pratiques

Formation mécanique – Niveau intermédiaire Mercredi 2 septembre, 09h00 Atelier ABC-Vélo Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T09:00:00+02:00 – 2026-09-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-02T09:00:00+02:00 – 2026-09-02T17:00:00+02:00

Pour celles et ceux qui tiennent des ateliers d’autoréparation ou qui aimeraient simplement monter en compétences en mécanique cycle, VélOOise propose une journée de formation d’approfondissement animée par Frédéric, moniteur vélo, administrateur et secrétaire de l’association. ️ Mercredi 02 septembre de 9h00 et 17h00 Atelier ABC Vélo, Place des Trois Rois, Nogent-sur-Oise 12 places disponibles. Inscription obligatoire auprès de Louise (par mail à louise@velooise.fr) avant le lundi 31 août. GRATUIT! Autres informations : Apporter son pic-nic et son multi-outil (si vous en avez un sinon pas grave!) Porter des habits qui ne craignent pas Les femmes sont plus que les bienvenues :-) Ambiance conviviale et bon enfant

Plus d’infos

Atelier ABC-Vélo Place des Trois Rois, 60180 Nogent sur Oise Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.velooise.fr/events/formation-mecanique-niveau-intermediaire/ »}] [{« link »: « mailto:louise@velooise.fr »}, {« link »: « https://www.velooise.fr/events/formation-mecanique-niveau-intermediaire/ »}]

Pour celles et ceux qui tiennent des ateliers d’autoréparation ou qui aimeraient simplement monter