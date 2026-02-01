Formation musicale du danseur Salle Louise Michel Château-Chinon (Ville)

Formation musicale du danseur

Salle Louise Michel 1B, Place Gudin Château-Chinon (Ville) Nièvre

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date : 2026-02-28 10:00:00 à 2026-03-01 18:30:00

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-03-01 18:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Samedi

De 10h à 17h Musiques & Mouvements avec Stéphane Joly ;

De 17h30 à 18h30 Performance avec la Compagnie Substance

Dimanche

De 10h à 13h Ateliers Musiques & Danses avec la Compagnie Substance ;

De 14h à 15h30 Construire ensemble l’enseignement de demain.

A destination de tous les élèves de RESO58. Avec un moment dansé ouvert au public, sur le travail en cours de la compagnie Substance le samedi à 17h30 à la salle Louise Michel. .

Salle Louise Michel 1B, Place Gudin Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté musique@ccmorvan.fr

English : Formation musicale du danseur

