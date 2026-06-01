Formation réparation ‘repair café’ Meschers-sur-Gironde
Formation réparation ‘repair café’ Meschers-sur-Gironde mercredi 24 juin 2026.
Meschers-sur-Gironde
Formation réparation ‘repair café’
38 rue de l’église Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Vous aimez bricoler et partager vos connaissances, vous pouvez rejoindre le Repair Café.
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38 rue de l’église Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 95 47
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English :
If you enjoy DIY projects and sharing your knowledge, you can join the Repair Café.
L’événement Formation réparation ‘repair café’ Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-18 par Royan Atlantique
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