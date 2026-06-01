Meschers-sur-Gironde

Formation réparation ‘repair café’

38 rue de l’église Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Vous aimez bricoler et partager vos connaissances, vous pouvez rejoindre le Repair Café.

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38 rue de l’église Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 95 47

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English :

If you enjoy DIY projects and sharing your knowledge, you can join the Repair Café.

L’événement Formation réparation ‘repair café’ Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-18 par Royan Atlantique