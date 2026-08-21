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AGENDA · Valréas

FORMATION TECHNICIEN RÉGISSEUR SON Théâtre du Rond Point Valréas

samedi 21 novembre 2026 · Théâtre du Rond Point · Valréas

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Théâtre du Rond Point
Adresse
21 Rue du Berteuil
Ville
84600 Valréas
Département
Vaucluse
Tarif
150 INSCRIPTION AU MODULE DATE LIMITE 4 JOURS AVANT LA PREMIÈRE DATE Règlement dès la réception de la fiche de pré-inscription, adhésion TRP 15€ obligatoire.

Valréas

FORMATION TECHNICIEN RÉGISSEUR SON

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 150 EUR

INSCRIPTION AU MODULE DATE LIMITE 4 JOURS AVANT LA PREMIÈRE DATE Règlement dès la réception de la fiche de pré-inscription, adhésion TRP 15€ obligatoire.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 10:00:00
fin : 2026-11-22 17:00:00

Date(s) :
2026-11-21

À partir de 12 ans
Intervenants Franck ADRIEN, Fred BESSON
MODULE 2
Régie son, installation sono, accueil spectacle et public, sécurité
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Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45  theatredurondpoint@gmail.com

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English :

%C0 Ages 12 and up
Instructors: Franck ADRIEN, Fred BESSON
MODULE 2
Sound engineering, sound system setup, show and audience reception, safety

L’événement FORMATION TECHNICIEN RÉGISSEUR SON Valréas a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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