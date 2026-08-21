FORMATION TECHNICIEN RÉGISSEUR SON Théâtre du Rond Point Valréas

Informations pratiques

Valréas

FORMATION TECHNICIEN RÉGISSEUR SON

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 150 EUR

INSCRIPTION AU MODULE DATE LIMITE 4 JOURS AVANT LA PREMIÈRE DATE Règlement dès la réception de la fiche de pré-inscription, adhésion TRP 15€ obligatoire.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 10:00:00

fin : 2026-11-22 17:00:00

Date(s) :

2026-11-21

À partir de 12 ans

Intervenants Franck ADRIEN, Fred BESSON

MODULE 2

Régie son, installation sono, accueil spectacle et public, sécurité

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Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

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English :

%C0 Ages 12 and up

Instructors: Franck ADRIEN, Fred BESSON

MODULE 2

Sound engineering, sound system setup, show and audience reception, safety

L’événement FORMATION TECHNICIEN RÉGISSEUR SON Valréas a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes