FORMIDABLE ! AZNAVOUR

ZENITH DE PAU Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 52.5 – 52.5 – 52.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15

fin : 2027-01-15

Date(s) :

2027-01-15

FORMIDABLE ! AZNAVOUR.

La tournée internationale du 100ème anniversaire !

Après le triomphe de Piaf ! Le Spectacle, et Brel ! Le Spectacle, Directo Prod revient avec Formidable ! Aznavour en tournée dans toute la France et Belgique. Bien plus qu’un simple hommage, ce spectacle est un véritable voyage émotionnel à travers la vie et l’extraordinaire carrière de Charles Aznavour. Le public est transporté dans une époque révolue, revivant la magie et l’essence de la bohème parisienne.

Gil Marsalla, producteur et Jules Grison, l’interprète ont réussi le tour de force de recréer l’atmosphère enchanteresse des rues animées de la capitale française, là même où Aznavour a puisé son inspiration. Chaque chanson interprétée devient une pièce du puzzle de sa vie, de ses débuts modestes à sa consécration internationale. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

