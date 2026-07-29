Formule Sport Balade familiale à VTT Salle des Barbarédiens Saint-Yrieix-la-Perche
mercredi 12 août 2026 · Salle des Barbarédiens · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Formule Sport Balade familiale à VTT
Salle des Barbarédiens Impasse de La Seynie Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 16:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Participez à une balade familiale d’une trentaine de kilomètres placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur, avec une pause déjeuner. .
Salle des Barbarédiens Impasse de La Seynie Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 74 06 46
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English : Formule Sport Balade familiale à VTT
L’événement Formule Sport Balade familiale à VTT Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Pays de Saint-Yrieix
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