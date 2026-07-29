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Formule Sport Balade familiale à VTT Salle des Barbarédiens Saint-Yrieix-la-Perche

mercredi 12 août 2026 · Salle des Barbarédiens · Saint-Yrieix-la-Perche

Formule Sport Balade familiale à VTT Salle des Barbarédiens Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle des Barbarédiens
Adresse
Impasse de La Seynie
Ville
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Département
Haute-Vienne
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Yrieix-la-Perche

Formule Sport Balade familiale à VTT

Salle des Barbarédiens Impasse de La Seynie Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 16:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Participez à une balade familiale d’une trentaine de kilomètres placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur, avec une pause déjeuner.   .

Salle des Barbarédiens Impasse de La Seynie Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 74 06 46 

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English : Formule Sport Balade familiale à VTT

L’événement Formule Sport Balade familiale à VTT Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Pays de Saint-Yrieix

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