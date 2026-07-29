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Formule Sport Lasergame Parkattak Lac d’Arfeuille Saint-Yrieix-la-Perche

mercredi 12 août 2026 · Lac d'Arfeuille · Saint-Yrieix-la-Perche

Formule Sport Lasergame Parkattak Lac d’Arfeuille Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Lac d'Arfeuille
Adresse
Au-dessus du terrain multisports
Ville
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Département
Haute-Vienne
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Saint-Yrieix-la-Perche

Formule Sport Lasergame Parkattak

Lac d’Arfeuille Au-dessus du terrain multisports Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 17:00:00
fin : 2026-08-12 19:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Vivez l’aventure Parkattak, en famille ou entre amis. Jeu de simulation de tir laser au cours duquel les participants s’affrontent de manière ludique afin de marquer un maximum de points.   .

Lac d’Arfeuille Au-dessus du terrain multisports Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 74 06 46 

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English : Formule Sport Lasergame Parkattak

L’événement Formule Sport Lasergame Parkattak Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Pays de Saint-Yrieix

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