Fouras

Fort Boyard défi Va’a

La Grande Plage Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Défi sportif de pirogue polynésienne Va’a autour de fort Boyard.

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La Grande Plage Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 30 58 85 rochefortoceanvaa@gmail.com

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English : Fort Boyard: The Va’a Challenge

Va’a Polynesian Canoe Challenge Around Fort Boyard.

L’événement Fort Boyard défi Va’a Fouras a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Rochefort Océan