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Fort Boyard défi Va’a Fouras

Fort Boyard défi Va’a Fouras samedi 26 septembre 2026.

Adresse : La Grande Plage

Ville : 17450 Fouras

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Tarif :

Fouras

Fort Boyard défi Va’a

La Grande Plage Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26

Défi sportif de pirogue polynésienne Va’a autour de fort Boyard.
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La Grande Plage Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 30 58 85  rochefortoceanvaa@gmail.com

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English : Fort Boyard: The Va’a Challenge

Va’a Polynesian Canoe Challenge Around Fort Boyard.

L’événement Fort Boyard défi Va’a Fouras a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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