Fort Boyard défi Va’a Fouras
Fort Boyard défi Va’a Fouras samedi 26 septembre 2026.
Fouras
Fort Boyard défi Va’a
La Grande Plage Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Défi sportif de pirogue polynésienne Va’a autour de fort Boyard.
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La Grande Plage Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 30 58 85 rochefortoceanvaa@gmail.com
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English : Fort Boyard: The Va’a Challenge
Va’a Polynesian Canoe Challenge Around Fort Boyard.
L’événement Fort Boyard défi Va’a Fouras a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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