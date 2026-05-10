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Forum associatif Dervallières Zola Nantes

Forum associatif Dervallières Zola Nantes

Forum associatif Dervallières Zola Nantes samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place Emile Zola

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 10:00 – 13:00
Gratuit : oui  Tout public 

Au programme : stands d’information, animations, démonstrations et concert

Dervallières – Zola Nantes 44100


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