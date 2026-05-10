Forum associatif Dervallières Zola Nantes
Forum associatif Dervallières Zola Nantes samedi 20 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 10:00 – 13:00
Gratuit : oui Tout public
Au programme : stands d’information, animations, démonstrations et concert
Dervallières – Zola Nantes 44100
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- RENDEZ-VOUS AUX ARCHIVES ! Archives de Nantes Nantes 11 mai 2026
- Exposition – Festival Printemps Coréen Cosmopolis Nantes 11 mai 2026
- Découverte de l’exposition Plants and people Musée d’arts de Nantes Nantes 11 mai 2026
- Visite théâtralisée du cimetière de la Bouteillerie : « L’histoire de Nantaises oubliées » Cimetière de la Bouteillerie Nantes 11 mai 2026
- « Pedro Almodóvar , des douleurs, des couleurs et toujours le besoin de filmer… » – Conférence par Pilar MARTINEZ-VASSEUR, Amphi A, bâtiment Bias 2,, Nantes 11 mai 2026