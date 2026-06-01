Forum de la préhistoire, Muséum de Toulouse, Toulouse

Forum de la préhistoire 13 et 14 juin Muséum de Toulouse Haute-Garonne

Gratuit en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Tout au long du week-end, des préhistoriens locaux vous invitent à découvrir leur univers. Profitez de cette occasion pour explorer gratuitement leurs stands, situés dans les allées devant le Muséum.

Tout public

Lieu : Allée des justes devant le Muséum

Intervenants :

Labo CAGT

INRAP

Association Grottes et Archéologies

Musée de l’Aurignacien

Association CERAC

Association MégaNéo

Service archéologie Toulouse métropole

Muséum, bibliothèques

Muséum, médiation

Muséum de Toulouse 35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Pour les Journées Européennes de l’Archéologie 2026, découvrez l’univers de la préhistoire devant les portes du Muséum de Toulouse. JEA

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