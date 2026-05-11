Forum de l’accueil des tout-petits Manufacture Nantes
Forum de l’accueil des tout-petits Manufacture Nantes mardi 12 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-12 18:00 – 20:00
Gratuit : oui Entrée libre Tout public, En famille
Afin d’accompagner les parents et futurs parents souhaitant s’informer sur les différents modes d’accueil pour leur enfant, la Ville de Nantes organise plusieurs fois par an le forum de l’accueil des tout-petits.Les nombreux partenaires et professionnels de différents modes d’accueil présents lors de cette soirée apporteront informations et conseils aux parents. Lieu d’information, de conseil et de rencontre, le « forum de l’accueil des tout-petits » permet aux parents d’enfants en bas âge de :- trouver les renseignements relatifs à la recherche de mode d’accueil individuel ou collectif ;- comprendre les rôles des différents acteurs de la petite enfance, les aides de la CAF ou avantages fiscaux dont chacun peut bénéficier ;- s’informer sur l’accueil chez une assistante maternelle ou en MAM (maison d’assistantes maternelles) ;- rencontrer des structures de garde individuelle à domicile ;- se renseigner sur l’accueil collectif, les modalités d’inscription en crèche municipale ou associative ainsi que dans les autres structures existantes (micro-crèches et crèches d’entreprise). Plus d’information sur les modes de garde sur https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/decouvrir-les-differents-modes-d-accueil-pour-son-enfant Les prochains forums en 2026 :- Mardi 6 octobre 2026 de 18h à 20h – Salle festive Nantes Nord, 73 avenue du Bout des Landes- Mardi 1er décembre 2026 de 18h à 20h – Salle Bonnaire, 1 rue de Koufra
Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
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