Forum de l’accueil des tout-petits Salle Bonnaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-01 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Lieu d’information, de conseil et de rencontre, le Forum de l’accueil des tout-petits permet aux parents d’enfants en bas âge de :???? trouver les renseignements relatifs à la recherche de mode d’accueil individuel ou collectif ;???? comprendre les rôles des différents acteurs de la petite enfance, les aides de la CAF ou avantages fiscaux dont chacun peut bénéficier ;???? s’informer sur l’accueil chez une assistante maternelle ou en MAM (maison d’assistantes maternelles) ;???? rencontrer des structures de garde individuelle à domicile ;???? se renseigner sur l’accueil collectif, les modalités d’inscription en crèche municipale ou associative ainsi que dans les autres structures existantes (micro-crèches et crèches d’entreprise).

Salle Bonnaire Nantes 44300

https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/decouvrir-les-differents-modes-d-accueil-pour-son-enfant



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