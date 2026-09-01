UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bourgnac

Forum des arts et de la culture Bourgnac

samedi 12 septembre 2026 · Bourgnac

Forum des arts et de la culture Bourgnac

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Ville
24400 Bourgnac
Département
Dordogne
Tarif

Bourgnac

Forum des arts et de la culture

Bourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Forum des arts et de la culture de 11h à 18h, salle de la convivialité
venez à la rencontrer d’artistes du territoire (peintres, sculpteurs, plasticiens, musiciens, écrivains…).
Restauration sur place.
Tél: 06 10 23 37 95. Bourgnac Animations/ BRIC Association   .

Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 01 80 23 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Forum des arts et de la culture

L’événement Forum des arts et de la culture Bourgnac a été mis à jour le 2026-08-07 par Vallée de l’Isle en Périgord

À voir aussi à Bourgnac (Dordogne)