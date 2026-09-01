Forum des arts et de la culture Bourgnac
samedi 12 septembre 2026 · Bourgnac
Informations pratiques
Bourgnac
Forum des arts et de la culture
Bourgnac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Forum des arts et de la culture de 11h à 18h, salle de la convivialité
venez à la rencontrer d’artistes du territoire (peintres, sculpteurs, plasticiens, musiciens, écrivains…).
Restauration sur place.
Tél: 06 10 23 37 95. Bourgnac Animations/ BRIC Association .
Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 01 80 23
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English : Forum des arts et de la culture
L’événement Forum des arts et de la culture Bourgnac a été mis à jour le 2026-08-07 par Vallée de l’Isle en Périgord
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