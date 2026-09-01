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Journées Européennes du Patrimoine | Démonstration de fabrication de savons Bourgnac

samedi 19 septembre 2026 · Bourgnac

Journées Européennes du Patrimoine | Démonstration de fabrication de savons Bourgnac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
222 impasse de la tour
Ville
24400 Bourgnac
Département
Dordogne
Tarif

Bourgnac

Journées Européennes du Patrimoine | Démonstration de fabrication de savons

222 impasse de la tour Bourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19

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222 impasse de la tour Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 24 63 07  info@savonnia.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Démonstration de fabrication de savons

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Démonstration de fabrication de savons Bourgnac a été mis à jour le 2026-08-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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