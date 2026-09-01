Informations pratiques

Bourgnac

Journées Européennes du Patrimoine | Démonstration de fabrication de savons

222 impasse de la tour Bourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le savoir-faire du savonnier lors d’une démonstration de saponification à froid. Préparation des huiles et beurres, mélange, mise en moule et création des décors Savonnia vous dévoile les principales étapes qui donnent naissance à ses savons artisanaux, graphiques et colorés. .

222 impasse de la tour Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 24 63 07 info@savonnia.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Démonstration de fabrication de savons

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Démonstration de fabrication de savons Bourgnac a été mis à jour le 2026-08-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides