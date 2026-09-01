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AGENDA · Bourgnac

Vide grenier et Jeux Bourgnac

dimanche 27 septembre 2026 · Bourgnac

Vide grenier et Jeux Bourgnac

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Ville
24400 Bourgnac
Département
Dordogne
Tarif

Bourgnac

Vide grenier et Jeux

Bourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Fête votive
Vide Grenier de 6h à 17h, bourg. Tarif: 2€/m. Petite restauration sur place.
Jeux (jeux de société, cartes, pétanque) à 14h. Tél: 06 10 23 37 95. Bourgnac Animations   .

Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 01 80 23 

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English : Vide grenier et Jeux

L’événement Vide grenier et Jeux Bourgnac a été mis à jour le 2026-08-07 par Vallée de l’Isle en Périgord

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