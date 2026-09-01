AGENDA · Bourgnac
Vide grenier et Jeux Bourgnac
dimanche 27 septembre 2026 · Bourgnac
Informations pratiques
Bourgnac
Vide grenier et Jeux
Bourgnac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Fête votive
Vide Grenier de 6h à 17h, bourg. Tarif: 2€/m. Petite restauration sur place.
Jeux (jeux de société, cartes, pétanque) à 14h. Tél: 06 10 23 37 95. Bourgnac Animations .
Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 01 80 23
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English : Vide grenier et Jeux
L’événement Vide grenier et Jeux Bourgnac a été mis à jour le 2026-08-07 par Vallée de l’Isle en Périgord
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