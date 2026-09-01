Informations pratiques

Bourgnac

Vide grenier et Jeux

Bourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Fête votive

Vide Grenier de 6h à 17h, bourg. Tarif: 2€/m. Petite restauration sur place.

Jeux (jeux de société, cartes, pétanque) à 14h. Tél: 06 10 23 37 95. Bourgnac Animations .

Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 01 80 23

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English : Vide grenier et Jeux

L’événement Vide grenier et Jeux Bourgnac a été mis à jour le 2026-08-07 par Vallée de l’Isle en Périgord