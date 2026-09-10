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Forum des associations, 20 ans de la maison de quartier La Mano et inauguration de la fresque Maison de quartier La Mano Nantes

samedi 12 septembre 2026 · Maison de quartier La Mano · Nantes

Forum des associations, 20 ans de la maison de quartier La Mano et inauguration de la fresque Maison de quartier La Mano Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Maison de quartier La Mano
Adresse
3 Rue Eugène Thomas
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
gartuit En continu : démonstrations initiations, animations, ludothèque, espace, jeux numériques, manège, photobooth, exposition..12h inauguration de la fresque de la Mano14h départ d'une balade ECOS avec dessins, inscriptions auprès de la maison de quartier au 02 40 41 61 8017h concert The Royal PremiersEspaces scène, détente, sport.Restauration sur place.

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 10:00 – 18:30
Gratuit : oui gartuit En continu : démonstrations initiations, animations, ludothèque, espace, jeux numériques, manège, photobooth, exposition..12h inauguration de la fresque de la Mano14h départ d’une balade ECOS avec dessins, inscriptions auprès de la maison de quartier au 02 40 41 61 8017h concert The Royal PremiersEspaces scène, détente, sport.Restauration sur place. Tout public 

Découvrez les associations de Nantes Nord lors du forum.Elles présenteront leurs activités avec démonstrations et initiations.Profitez des animations, ateliers, concerts, spectacles, expositions et fêtez les 20 ans de la Maison de quartier La Mano ! À cette occasion venez admirer la nouvelle fresque !17h : Concert du groupe The Royal Premiers.Restauration sur place

Maison de quartier La Mano Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 61 80 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4551-maison-de-quartier-la-mano MQ-LaMano@mairie-nantes.fr 02 40 41 61 80


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