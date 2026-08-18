Portes Ouvertes La Générale, Caserne Mellinet Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-03 19:00 –

Gratuit : oui Tout public

La Générale ouvre ses portes pour un temps deconvivialité. Tu souhaites t’informer sur les actualitésbénévoles de l’association ? Franchis les portes de laGénérale pour en savoir plus !Ouvert à tous·tes, gratuit.

La Générale, Caserne Mellinet Nantes 44000



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