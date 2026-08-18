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Portes Ouvertes La Générale, Caserne Mellinet Nantes

jeudi 3 septembre 2026 · La Générale, Caserne Mellinet · Nantes

Portes Ouvertes La Générale, Caserne Mellinet Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 3 septembre 2026
Fin
jeudi 3 septembre 2026
Heure de début
19:00
Lieu
La Générale, Caserne Mellinet
Adresse
31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-03 19:00 –
Gratuit : oui  Tout public 

La Générale ouvre ses portes pour un temps deconvivialité. Tu souhaites t’informer sur les actualitésbénévoles de l’association ? Franchis les portes de laGénérale pour en savoir plus !Ouvert à tous·tes, gratuit.

La Générale, Caserne Mellinet Nantes 44000


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