UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Oiseaux et sols aux Oblates Parc des Oblates Nantes

mercredi 19 août 2026 · Parc des Oblates · Nantes

Oiseaux et sols aux Oblates Parc des Oblates Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Parc des Oblates
Adresse
Rue de la Brianderie
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-19 10:00 – 12:00
Gratuit : oui  Tout public 

Chaque espèce a ses habitudes pour nicher ou se nourrir. Le sol a donc directement un impact sur la diversité des oiseaux : cas concrets dans ce parc nantais ! En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc des Oblates???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates 02 51 82 02 97


Afficher la carte du lieu Parc des Oblates et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)