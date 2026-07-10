Oiseaux et sols aux Oblates Parc des Oblates Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-19 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Tout public

Chaque espèce a ses habitudes pour nicher ou se nourrir. Le sol a donc directement un impact sur la diversité des oiseaux : cas concrets dans ce parc nantais ! En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc des Oblates???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates 02 51 82 02 97



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