Informations pratiques

Réquista

Forum des Associations 2026

Place François Fabié Réquista Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Forum des associations rendez-vous le 5 septembre à Réquista !

Le samedi 5 septembre, la com com du Réquistanais vous donne rendez-vous à la plaine des sports et salles omnisports pour son traditionnel Forum des associations.

Les associations socilaes, sportives, culturelles, créatives et de loisirs seront présentes pour faire découvrir leurs activités au public. Que vous soyez à la recherche d’une nouvelle activité pour la rentrée scolaire, pour vos enfants ou pour vous-même, vous trouverez de nombreuses idées et informations auprès des bénévoles et responsables associatifs.

Tout au long de la journée, des démonstrations permettront au public de découvrir différentes disciplines. Certains sports et activités pourront même être essayés sur place, dans une ambiance conviviale et familiale.

Le forum se déroulera de 10 h à 17 h et l’entrée sera libre.

Venez rencontrer les acteurs de la vie associative locale, tester, échanger et trouver l’activité qui vous pratiquerez cette année ! .

Place François Fabié Réquista 12170 Aveyron Occitanie

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English :

Associations Forum: See you on September 5, %E0 R%E9quista!

L’événement Forum des Associations 2026 Réquista a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)