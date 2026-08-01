Escape Game au Bercail Réquista
mercredi 12 août 2026 · Réquista
Informations pratiques
Réquista
Escape Game au Bercail
Maison des services du Réquistanais Réquista Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Avec le Sydom, Escape game biodéchets.
ESCAPE GAME
Les membres d’un laboratoire clandestin ont mis au point 5R-0D, une machine capable de faire disparaître
les déchets. Ils ont programmé son autodestruction. Empêchez sa destruction et révélez au monde entier comment faire disparaître tous nos déchets !
14h Gratuit au Bercail
Renseignements et inscriptions au 05 65 43 68 64 ou lebercail@requistanais.fr .
Maison des services du Réquistanais Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 68 64 lebercail@requistanais.fr
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English :
With Sydom, the Biod%E9chets Escape Game.
L’événement Escape Game au Bercail Réquista a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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