Informations pratiques

Réquista

Escape Game au Bercail

Maison des services du Réquistanais Réquista Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Avec le Sydom, Escape game biodéchets.

ESCAPE GAME

Les membres d’un laboratoire clandestin ont mis au point 5R-0D, une machine capable de faire disparaître

les déchets. Ils ont programmé son autodestruction. Empêchez sa destruction et révélez au monde entier comment faire disparaître tous nos déchets !

14h Gratuit au Bercail

Renseignements et inscriptions au 05 65 43 68 64 ou lebercail@requistanais.fr .

Maison des services du Réquistanais Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 68 64 lebercail@requistanais.fr

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English :

With Sydom, the Biod%E9chets Escape Game.

L’événement Escape Game au Bercail Réquista a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)