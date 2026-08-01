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AGENDA · Réquista

Escape Game au Bercail Réquista

mercredi 12 août 2026 · Réquista

Escape Game au Bercail Réquista

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Adresse
Maison des services du Réquistanais
Ville
12170 Réquista
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Réquista

Escape Game au Bercail

Maison des services du Réquistanais Réquista Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Avec le Sydom, Escape game biodéchets.
ESCAPE GAME
Les membres d’un laboratoire clandestin ont mis au point 5R-0D, une machine capable de faire disparaître
les déchets. Ils ont programmé son autodestruction. Empêchez sa destruction et révélez au monde entier comment faire disparaître tous nos déchets !
14h Gratuit au Bercail
Renseignements et inscriptions au 05 65 43 68 64 ou lebercail@requistanais.fr   .

Maison des services du Réquistanais Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 68 64  lebercail@requistanais.fr

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English :

With Sydom, the Biod%E9chets Escape Game.

L’événement Escape Game au Bercail Réquista a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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