Informations pratiques

Réquista

Soirée Agneau Grillé DE LA FERME A LA FOURCHETTE

Réquista Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

De la ferme à la fourchette une immersion au cœur de la filière brebis et Roquefort

Vendredi 7 août Soirée agneau grillé

Pour la deuxième année consécutive, l’association Fête de la Brebis propose l’opération De la ferme à la fourchette , qui prend désormais le relais de la traditionnelle soirée estivale de l’agneau grillé.

Cette animation invite le public à découvrir une exploitation de brebis Lacaune, race emblématique du territoire dont le lait est exclusivement destiné à la fabrication du célèbre Roquefort. Le rendez-vous est fixé à 15h30 sous la halle, derrière La Poste, pour un départ groupé vers la ferme. La visite de la ferme est gratuite, mais l’inscription est obligatoire.

Au fil de la visite, les participants pourront mieux comprendre le métier d’éleveur, le fonctionnement d’un élevage laitier ovin et les différentes étapes qui conduisent le lait jusqu’à la production du roi des fromages. Cette découverte sera suivie de la projection d’un petit film puis d’une dégustation de Roquefort et de fromages au lait de brebis fabriqués par Société des Caves, dont la centrale laitière est implantée à Réquista.

La journée se prolongera dans une ambiance conviviale avec la traditionnelle soirée de dégustation autour de l’agneau grillé. Le repas est proposé au tarif de 12 euros, sans réservation préalable. Les organisateurs invitent toutefois les participants à apporter leurs couverts.

Une belle occasion de découvrir les richesses de la filière ovine locale et de mettre à l’honneur deux produits emblématiques de notre terroir.

Informations pratiques

Réquista halle couverte dans le centre bourg

15h30 Visite de ferme (sur inscription au 06 31 90 32 02) + dégustation de fromages et roquefort AOP

19h repas du terroir (salade de pommes de terre, agneau grillé, roquefort, tarte aux pommes). Pas de réservation amenez vos couverts ! 12 euros

22h soirée dansante avec l’accordéon club Réquistanais.

Fête de la brebis 06 31 90 32 02

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Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 6 31 90 32 02

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English :

From Farm to Fork: An Immersion in the Heart of the Sheep and Roquefort Industry

L’événement Soirée Agneau Grillé DE LA FERME A LA FOURCHETTE Réquista a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)