Informations pratiques

Réquista

Festival de Pétanque Patrick Laur 20 ans

Réquista Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-11

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-11 2026-08-12

Pour les 20 ans de ce Festival de Pétanque, cocher les dates du 11 et 12 Aout pour participer ou assister à de belles parties de pétanque.

PETANQUE REQUISTANAISE FESTIVAL de PETANQUE Patrick LAUR 20 ans

Venez voir des champions de Pétanque au marché Ovin:

– Le Mardi 11 Aout à 14h30, Exhibition en 3 parties avec 32 équipes (1 champion, 1 Partenaire et 1 Jeune de l’Aveyron)

– Le Mercredi 12 Aout à partir de 9h, Concours en Triplette ouvert à tous (licencié ou non) sur inscription préalable sur HelloAsso et limité à 256 équipes

Toutes les infos depuis ce lien: https://www.petanquerequistanaise.fr/actualite-1758-festival-de-petanque-patrick-laur-2026-les-20-ans.html

Entrée gratuite sur les 2 jours

Inscription Triplette du Mercredi: 20€

Buvette et restauration possible sur place à midi et le soir.

A 19h, animation de la coupure du soir avec le groupe DUONIVO .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 6 07 66 99 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the 20th anniversary of the Festival de Pétanque, mark the dates of August 11 and 12 to take part in or watch some great pétanque.

L’événement Festival de Pétanque Patrick Laur 20 ans Réquista a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)