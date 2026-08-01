Informations pratiques

Réquista

Rando Grillades au Pont de Girbes

Réquista Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Randonnée semi-nocturne

RANDONNÉE SEMI-NOCTURNE

Partez pour une randonnée facile d’environ 8 km avec un dénivelé positif de 180 m, à la découverte d’un lieu insolite !

Covoiturage depuis la Halle de la Poste à Réquista à 19h

Départ de la randonnée à 19h30 au Pont de Girbes

Après la balade, profitez d’un apéritif suivi d’un repas complet entrée, plat et dessert, puis d’une soirée animée !

Tarif 20 €

À prévoir vos couverts, un gobelet et une lampe torche.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE avant le 5 août !

06 86 24 89 19 ou 06 75 79 95 67 .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 6 86 24 89 19

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English :

Semi-night hike

L’événement Rando Grillades au Pont de Girbes Réquista a été mis à jour le 2026-07-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)