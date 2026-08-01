Rando Grillades au Pont de Girbes Réquista
jeudi 6 août 2026 · Réquista
Informations pratiques
Réquista
Rando Grillades au Pont de Girbes
Réquista Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Randonnée semi-nocturne
RANDONNÉE SEMI-NOCTURNE
Partez pour une randonnée facile d’environ 8 km avec un dénivelé positif de 180 m, à la découverte d’un lieu insolite !
Covoiturage depuis la Halle de la Poste à Réquista à 19h
Départ de la randonnée à 19h30 au Pont de Girbes
Après la balade, profitez d’un apéritif suivi d’un repas complet entrée, plat et dessert, puis d’une soirée animée !
Tarif 20 €
À prévoir vos couverts, un gobelet et une lampe torche.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE avant le 5 août !
06 86 24 89 19 ou 06 75 79 95 67 .
Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 6 86 24 89 19
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English :
Semi-night hike
L’événement Rando Grillades au Pont de Girbes Réquista a été mis à jour le 2026-07-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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