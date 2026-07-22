Forum des associations à La Plaine-sur-Mer Pôle associatif de l’Ormelette La Plaine-sur-Mer
samedi 5 septembre 2026 · Pôle associatif de l'Ormelette · La Plaine-sur-Mer
Informations pratiques
La Plaine-sur-Mer
Forum des associations à La Plaine-sur-Mer
Pôle associatif de l’Ormelette 2 rue Jean Moulin La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:30:00
fin : 2026-09-05 15:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Véritable temps fort de la rentrée, le forum des associations est chaque année l’occasion de découvrir ou redécouvrir le maillage associatif plainais dynamique et diversifié.
Les associations seront présentes au pôle associatif de l’Ormelette pour vous aider à choisir vos activités de loisirs et/ou de bénévolat pour l’année.
Au programme
Nombreuses démonstrations seront organisées tout au long de l’événement
Info pratique
En cas de pluie, l’événement aura lieu à la Salle de sport et loisirs
Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .
Pôle associatif de l’Ormelette 2 rue Jean Moulin La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 50 14 associations@laplainesurmer.fr
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English :
A real back-to-school highlight, every year the Forum des Associations is an opportunity to discover or rediscover the dynamic and diverse network of associations in the Plainais area.
L’événement Forum des associations à La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par I_OT Pornic
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