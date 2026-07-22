Forum des associations à La Plaine-sur-Mer Pôle associatif de l’Ormelette La Plaine-sur-Mer

Informations pratiques

La Plaine-sur-Mer

Forum des associations à La Plaine-sur-Mer

Pôle associatif de l’Ormelette 2 rue Jean Moulin La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:30:00

fin : 2026-09-05 15:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Véritable temps fort de la rentrée, le forum des associations est chaque année l’occasion de découvrir ou redécouvrir le maillage associatif plainais dynamique et diversifié.

Les associations seront présentes au pôle associatif de l’Ormelette pour vous aider à choisir vos activités de loisirs et/ou de bénévolat pour l’année.

Au programme

Nombreuses démonstrations seront organisées tout au long de l’événement

Info pratique

En cas de pluie, l’événement aura lieu à la Salle de sport et loisirs

Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .

Pôle associatif de l’Ormelette 2 rue Jean Moulin La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 50 14 associations@laplainesurmer.fr

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English :

A real back-to-school highlight, every year the Forum des Associations is an opportunity to discover or rediscover the dynamic and diverse network of associations in the Plainais area.

L’événement Forum des associations à La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par I_OT Pornic