Forum des associations

Salle polyvalente Berné Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Retrouvez les activités de la commune de Berné lors du forum des associations. .

Salle polyvalente Berné 56240 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 21 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Forum des associations Berné a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan