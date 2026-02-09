Forum des associations Berné

Forum des associations Berné samedi 5 septembre 2026.

Forum des associations

Salle polyvalente Berné Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Retrouvez les activités de la commune de Berné lors du forum des associations.   .

Salle polyvalente Berné 56240 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 21 65 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Forum des associations Berné a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan