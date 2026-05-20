Randonnée du Pays Pourlet Berné
Randonnée du Pays Pourlet Berné samedi 11 juillet 2026.
Berné
Randonnée du Pays Pourlet
Place de la Mairie Berné Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
L’association de rando en Pays Pourlet propose un programme de balades accompagnées sur le Pays du roi Morvan et ses environs de juin à octobre. .
Place de la Mairie Berné 56240 Morbihan Bretagne +33 6 61 55 65 91
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English :
L’événement Randonnée du Pays Pourlet Berné a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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