Halloween

Berné Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

L’association Berné animations ne manque pas d’idées à l’occasion d’Halloween !! .

Berné 56240 Morbihan Bretagne +33 6 80 65 95 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Halloween Berné a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan