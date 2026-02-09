Halloween Berné
Halloween Berné samedi 31 octobre 2026.
Halloween
Berné Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
L’association Berné animations ne manque pas d’idées à l’occasion d’Halloween !! .
Berné 56240 Morbihan Bretagne +33 6 80 65 95 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Halloween Berné a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan