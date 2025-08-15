Forum des associations Salle des fêtes du village de vacances Bersac-sur-Rivalier

Informations pratiques

Bersac-sur-Rivalier

Forum des associations

Salle des fêtes du village de vacances 16 Rue de Font Ardent Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Vous souhaitez découvrir les activités proposées près de chez vous ou vous engager dans la vie associative locale ? Rendez-vous au Forum des associations pour un après-midi placé sous le signe de la rencontre, du partage et de la convivialité. Les associations seront présentes pour faire découvrir leurs activités, répondre à vos questions et accueillir de nouveaux adhérents. Vous y trouverez de nombreuses idées pour la rentrée. Des animations sur place viendront également rythmer l’après-midi. .

Salle des fêtes du village de vacances 16 Rue de Font Ardent Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 43 69 mairiebersac@wanadoo.fr

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Bersac-sur-Rivalier a été mis à jour le 2026-07-30 par Terres de Limousin