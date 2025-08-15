Forum des associations Salle des fêtes du village de vacances Bersac-sur-Rivalier
samedi 12 septembre 2026 · Salle des fêtes du village de vacances · Bersac-sur-Rivalier
Informations pratiques
Bersac-sur-Rivalier
Forum des associations
Salle des fêtes du village de vacances 16 Rue de Font Ardent Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Vous souhaitez découvrir les activités proposées près de chez vous ou vous engager dans la vie associative locale ? Rendez-vous au Forum des associations pour un après-midi placé sous le signe de la rencontre, du partage et de la convivialité. Les associations seront présentes pour faire découvrir leurs activités, répondre à vos questions et accueillir de nouveaux adhérents. Vous y trouverez de nombreuses idées pour la rentrée. Des animations sur place viendront également rythmer l’après-midi. .
Salle des fêtes du village de vacances 16 Rue de Font Ardent Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 43 69 mairiebersac@wanadoo.fr
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English : Forum des associations
L’événement Forum des associations Bersac-sur-Rivalier a été mis à jour le 2026-07-30 par Terres de Limousin