Visite guidée : « Quand les pierres racontent l’Histoire », Château du Chambon, Bersac-sur-Rivalier

Informations pratiques

Visite guidée : « Quand les pierres racontent l’Histoire » 19 et 20 septembre Château du Chambon Haute-Vienne

Tarif : 7,50€ par personne. Réservation obligatoire. 30 places disponible par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

Poussez les portes du château du Chambon et partez à la découverte de plus de six siècles d’histoire.

Cette visite guidée, menée par l’un des propriétaires, vous conduira à travers les différentes époques qui ont façonné le domaine : de la tour médiévale aux transformations des siècles suivants, en passant par les éléments remarquables de son architecture et les nombreuses traces laissées par ses habitants.

Au fil du parcours, découvrez les secrets du château, ses particularités architecturales, ses espaces restaurés et les anecdotes qui font vivre ce lieu chargé de mémoire. La visite sera également l’occasion d’évoquer les efforts de sauvegarde et de valorisation de ce patrimoine limousin.

Une immersion dans l’histoire locale, entre patrimoine, transmission et passion pour les vieilles pierres.

Départs des visites : 10h30, 14h, 15h30 et 17h.

Tarif : 7,50 € par personne.

Réservation obligatoire. Nombre de places strictement limité.

Château du Chambon 3 Le Chambon, 87370 Bersac-sur-Rivalier Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 61 94 99 08 https://chateauduchambon.com https://www.instagram.com/chateauduchambon;https://www.facebook.com/chateauduchambon [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateauduchambon.com/Visites/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0661949908 »}] Les propriétaires du château du Chambon vous invitent à découvrir, au cours d’une visite guidée de plus d’une heure, les 500 ans d’histoire de cette résidence seigneuriale des XVe et XVIe siècles, un joyau de la Renaissance en Limousin au charme intemporel. Vous aurez l’occasion d’explorer non seulement l’intégralité des intérieurs, mais aussi la charpente, la cour d’honneur sur la terrasse fortifiée, avec son jardin à la française et son colombier, ainsi que le portail, les douves, et le parc du domaine. Ce château privé, inscrit au titre des Monuments historiques, a récemment fait l’objet d’une importante campagne de restauration.

Les visites privées sont disponibles toute l’année, et les visites estivales se déroulent du 15 août au 30 septembre, sur réservation.

Poussez les portes du Château du Chambon et partez à la découverte de plus de six siècles d’histoire …

©chateauduchambon/SG