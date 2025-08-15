Visite guidée Château du Chambon

3 Le Chambon Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-08-15

Niché au cœur des Monts du Limousin, le château du Chambon a su garder l’authenticité d’un siège seigneurial de la Marche limousine. Enceinte fortifiée du Moyen-Âge, logis de la Renaissance, puis résidence de la noblesse rurale de l’Ancien Régime, ce château privé inscrit MH se découvre exclusivement lors d’une visite guidée de plus d’une heure avec les propriétaires. Du 15 août au 30 septembre, départs de visites tous les jours à 10.30, 14:00, 15:30 et 17:00. Places limitées, réservation recommandée. .

3 Le Chambon Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 94 99 08 chateauduchambon@gmail.com

English : Visite guidée Château du Chambon

L’événement Visite guidée Château du Chambon Bersac-sur-Rivalier a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Monts du Limousin