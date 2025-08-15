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Sortie avec la maison de la nature Journée champêtre La ferme de Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier

Sortie avec la maison de la nature Journée champêtre La ferme de Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier

Sortie avec la maison de la nature Journée champêtre La ferme de Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier dimanche 28 juin 2026.

Lieu : La ferme de Maillofargueix

Adresse : 23 Maillofargueix

Ville : 87370 Bersac-sur-Rivalier

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Bersac-sur-Rivalier

Sortie avec la maison de la nature Journée champêtre

La ferme de Maillofargueix 23 Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 16:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Découvrir les animaux de la ferme et observer la biodiversité environnante.   .

La ferme de Maillofargueix 23 Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 46 36  planim-nature@fdc87.com

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English : Sortie avec la maison de la nature Journée champêtre

L’événement Sortie avec la maison de la nature Journée champêtre Bersac-sur-Rivalier a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Monts du Limousin

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