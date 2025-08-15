Sortie avec la maison de la nature Journée champêtre La ferme de Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier

Bersac-sur-Rivalier

Sortie avec la maison de la nature Journée champêtre

La ferme de Maillofargueix 23 Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 16:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Découvrir les animaux de la ferme et observer la biodiversité environnante. .

La ferme de Maillofargueix 23 Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 46 36 planim-nature@fdc87.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie avec la maison de la nature Journée champêtre

L’événement Sortie avec la maison de la nature Journée champêtre Bersac-sur-Rivalier a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Monts du Limousin