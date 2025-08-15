Sortie avec la maison de la nature Journée champêtre La ferme de Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier
Sortie avec la maison de la nature Journée champêtre La ferme de Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier dimanche 28 juin 2026.
Bersac-sur-Rivalier
Sortie avec la maison de la nature Journée champêtre
La ferme de Maillofargueix 23 Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 16:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Découvrir les animaux de la ferme et observer la biodiversité environnante. .
La ferme de Maillofargueix 23 Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 46 36 planim-nature@fdc87.com
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English : Sortie avec la maison de la nature Journée champêtre
L’événement Sortie avec la maison de la nature Journée champêtre Bersac-sur-Rivalier a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Monts du Limousin