Les Jardins d’Hélène célèbrent leurs 10 ans ! Les Jardins d’Hélène Bersac-sur-Rivalier

Bersac-sur-Rivalier

Les Jardins d’Hélène célèbrent leurs 10 ans !

Les Jardins d’Hélène 2 Les 4 Vents Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez partager une journée conviviale à la ferme visite des lieux, animations et jeux pour petits et grands. En soirée, un repas festif vous attend (sur réservation). Et pour clôturer cette belle journée en musique un bal trad animé avec la participation de Ambaltrad. Une belle occasion de se retrouver, de découvrir et de célébrer ensemble ! .

Les Jardins d’Hélène 2 Les 4 Vents Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 55 31 02 helene.boutet0349@orange.fr

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English : Les Jardins d’Hélène célèbrent leurs 10 ans !

L’événement Les Jardins d’Hélène célèbrent leurs 10 ans ! Bersac-sur-Rivalier a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Monts du Limousin