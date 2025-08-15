Les Jardins d’Hélène célèbrent leurs 10 ans ! Les Jardins d’Hélène Bersac-sur-Rivalier
Les Jardins d’Hélène célèbrent leurs 10 ans ! Les Jardins d’Hélène Bersac-sur-Rivalier samedi 27 juin 2026.
Bersac-sur-Rivalier
Les Jardins d’Hélène célèbrent leurs 10 ans !
Les Jardins d’Hélène 2 Les 4 Vents Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez partager une journée conviviale à la ferme visite des lieux, animations et jeux pour petits et grands. En soirée, un repas festif vous attend (sur réservation). Et pour clôturer cette belle journée en musique un bal trad animé avec la participation de Ambaltrad. Une belle occasion de se retrouver, de découvrir et de célébrer ensemble ! .
Les Jardins d’Hélène 2 Les 4 Vents Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 55 31 02 helene.boutet0349@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Jardins d’Hélène célèbrent leurs 10 ans !
L’événement Les Jardins d’Hélène célèbrent leurs 10 ans ! Bersac-sur-Rivalier a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Monts du Limousin
À voir aussi à Bersac-sur-Rivalier (Haute-Vienne)
- Marché de printenps et vide-greniers Bersac-sur-Rivalier 10 mai 2026
- Exposition Peintures de Michel Humair et collection particulière Espace Michel Humair Bersac-sur-Rivalier 15 juin 2026
- Sortie avec la maison de la nature Journée champêtre La ferme de Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier 28 juin 2026
- Visite guidée Château du Chambon Bersac-sur-Rivalier 15 août 2026