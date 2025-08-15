Exposition Peintures de Michel Humair et collection particulière Espace Michel Humair Bersac-sur-Rivalier

Bersac-sur-Rivalier

Exposition Peintures de Michel Humair et collection particulière

Espace Michel Humair 5 Place de Léglise Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-06-15

La galerie consacrée à cet artiste est composée de 2 niveaux au rez-de-chaussée, les œuvres de Michel Humair et à l’étage, au moins une œuvre de 26 artistes amis de Michel Humair. Dans chaque salle, les sculptures de l’artiste John Vesty complètent à merveille les œuvres accrochées aux cimaises. Michel Humair est un peintre de la Nouvelle Ecole de Paris (1926-2019). Il qualifiait sa démarche d’Impressionnisme d’abstraction lyrique . Lydia Harambourg écrit dans La Gazette de l’Hôtel Drouot Humair appartient à la seconde génération d’une abstraction qui privilégie le geste et le mouvement sous-jacents à une émotion fervente (…). Celle-ci passe par les couleurs et les contrastes, par les formes et par une matière sensuelle dont il exploite les richesses expressives au service de ce qu’il veut traduire la vérité de son paysage . .

Espace Michel Humair 5 Place de Léglise Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 36 16 93 contact@michelhumair.fr

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English : Exposition Peintures de Michel Humair et collection particulière

L’événement Exposition Peintures de Michel Humair et collection particulière Bersac-sur-Rivalier a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Monts du Limousin