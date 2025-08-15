Informations pratiques

Bersac-sur-Rivalier

Le Seigneur des Cabanes La Communauté du Pique-Nique

Galachoux Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Une journée pour profiter de la nature, participer à un projet collectif, partager un moment convivial. Au programme rafraîchissement des bords du Rivalier, construction d’une cabane en bord de rivière, pique-nique partagé. À prévoir son pique-nique, sa gourde, des vêtements et chaussures confortables, des outils (si possible) , et surtout… sa bonne humeur. Evénement qui allie convivialité, partage, nature. Parce que les plus beaux projets naissent souvent autour d’une table improvisée, d’un sentier partagé ou d’une idée construite ensemble, nous espérons vous retrouver nombreux pour cette aventure collective. .

Galachoux Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine nicolas.forgeron023@gmail.com

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English : Le Seigneur des Cabanes La Communauté du Pique-Nique

L’événement Le Seigneur des Cabanes La Communauté du Pique-Nique Bersac-sur-Rivalier a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Monts du Limousin