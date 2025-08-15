Informations pratiques

Bersac-sur-Rivalier

Visite commentée Elevage d’escargots bio

N° 4 Lieu-dit le moulin de Gérald Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-20 2026-08-02 2026-08-12 2026-08-30

Prenez le temps de découvrir l’univers fascinant de l’escargot lors d’une visite commentée riche en échanges et en découvertes.

Pendant près d’1h30, nous vous présenterons cet animal étonnant. Nous vous expliquerons également le cycle complet de l’élevage, de la naissance à la récolte, ainsi que les différentes tâches qui rythment notre quotidien d’héliciculteurs au fil des saisons.

Cette visite se veut interactive et conviviale. Chacun est invité à poser ses questions, partager ses observations … Anecdotes, démonstrations et manipulations permettront aux petits comme aux grands d’en apprendre davantage tout en passant un agréable moment.

Pour clôturer la visite dans la bonne humeur, les participants pourront assister à une course d’escargots, devenue un incontournable de la ferme !

Une animation originale, pédagogique et accessible à tous. .

N° 4 Lieu-dit le moulin de Gérald Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 16 22 87 escargots.jade@gmail.com

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English : Visite commentée Elevage d’escargots bio

L’événement Visite commentée Elevage d’escargots bio Bersac-sur-Rivalier a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Monts du Limousin