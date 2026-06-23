Forum des associations Salle socio-culturelle Clohars-Fouesnant

Clohars-Fouesnant

Forum des associations

Salle socio-culturelle Hent Kastell Clohars-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 13:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Présentation des associations de Clohars ­Fouesnant et des communes alentours et inscription aux activités .

Salle socio-culturelle Hent Kastell Clohars-Fouesnant 29950 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Forum des associations Clohars-Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-23 par OT FOUESNANT LES GLENAN