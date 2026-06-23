Forum des associations Salle socio-culturelle Clohars-Fouesnant
Forum des associations Salle socio-culturelle Clohars-Fouesnant samedi 5 septembre 2026.
Clohars-Fouesnant
Forum des associations
Salle socio-culturelle Hent Kastell Clohars-Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 13:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Présentation des associations de Clohars Fouesnant et des communes alentours et inscription aux activités .
Salle socio-culturelle Hent Kastell Clohars-Fouesnant 29950 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Forum des associations Clohars-Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-23 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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