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Forum des associations Salle socio-culturelle Clohars-Fouesnant

Forum des associations Salle socio-culturelle Clohars-Fouesnant samedi 5 septembre 2026.

Lieu
Salle socio-culturelle
Adresse
Hent Kastell
Ville
29950 Clohars-Fouesnant
Département
Finistère
Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Clohars-Fouesnant

Forum des associations

Salle socio-culturelle Hent Kastell Clohars-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 13:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Présentation des associations de Clohars ­Fouesnant et des communes alentours et inscription aux activités   .

Salle socio-culturelle Hent Kastell Clohars-Fouesnant 29950 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Forum des associations Clohars-Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-23 par OT FOUESNANT LES GLENAN

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