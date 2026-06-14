Forum des associations d’Amérique latine hispanophone Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 14:00 –

Gratuit : oui Forum et marché : entrée libre / Fiesta latina : prix libre / Ateliers : 7€ / Théâtre enfants : 5€ Tout public, Jeune Public, En famille

Sam. 20/0614h-18h : Forum des associations & Marché de produits et d’artisanat latino-américain14h-15h : Atelier fabrication de gouaches en peinture naturelle – Tarif : 7€17h-18h : Atelier fabrication de gouaches en peinture naturelle – Tarif : 7€20h : Scène ouvert des associations – ateliers de danse, marionettes…21h30-23h30 : Fiesta latina avec DJ Zapata – Entrée : Prix libre / Bar et restauration sur place Dim. 21/0614h-18h : Forum des associations & Marché de produits et d’artisanat latino-américain14h-15h : Atelier ENFANTS fabrication de gouaches en peinture naturelle – Tarif : 7€15h-16h : Pièce de théâtre pour les enfants – Alitas para volar (Des ailes pour voler) – Durée : 45 min – En français – Entrée : 5€ Cet événement est proposé dans le cadre de Brillos, les cultures queer en Amérique latine hispanophone**, à découvrir du 6 juin au 12 juillet 2026 à l’Espace Cosmopolis.**

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



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