Forum des associations de Carquefou Complexe Sportif Le Souchais Carquefou

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 09:30 – 12:30

Gratuit : oui Tout public

Le samedi 5 septembre 2026, venez rencontrer les associations carquefoliennes pour découvrir, choisir et trouver vos activités de l’année 2026 – 2027 ! Sports, art, culture, lien social… Les 120 associations du territoire couvrent plus de 90 domaines.Le forum des associations est l’occasion de venir à leur rencontre et de choisir vos activités de loisirs !Qu’elles s’adressent aux seniors, aux jeunes ou à toute la famille, qu’elles se spécialisent dans une discipline sportive, un art, une activité, ou qu’elles visent à créer du lien social à travers des rencontres… Elles vous ouvrent leurs portes de 9 h 30 à 12 h 30, au Complexe sportif du Souchais, pour vous proposer d’en devenir membre et de vous engager bénévolement dans l’une d’entre elles.Des démonstrations rythmeront également la matinée.Plus d’informations à venir sur carquefou.fr

Complexe Sportif Le Souchais Carquefou 44470



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