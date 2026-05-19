Forum des associations de Villeréal Salle François Mitterrand Villeréal

Villeréal

Forum des associations de Villeréal

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Les associations villeréalaises vous attendent toute la matinée de 9h à 12h à la salle François Mitterrand.

Sport, culture, lien social, etc. petits et grands pourront découvrir le large éventail des activités proposées sur Villeréal et ses alentours en prévision de la rentrée.

Les associations villeréalaises vous attendent toute la matinée de 9h à 12h à la salle François Mitterrand.

Sport, culture, lien social, etc. petits et grands pourront découvrir le large éventail des activités proposées sur Villeréal et ses alentours en prévision de la rentrée. .

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 00 37

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English : Forum des associations de Villeréal

The associations of Villeréal await you all morning from 9am to 12pm at the Salle François Mitterrand.

Sports, culture, social events, etc. young and old alike can discover the wide range of activities on offer in and around Villeréal as the new school year gets underway.

L’événement Forum des associations de Villeréal Villeréal a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Coeur de Bastides