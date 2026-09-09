Forum des associations du Grand Parc, place de l’Europe, Bordeaux

Informations pratiques

Forum des associations du Grand Parc Samedi 12 septembre, 09h30 place de l’Europe Gironde

Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T09:30:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T09:30:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00

La 3ème édition du Forum des associations du Grand Parc se déroulera le samedi 12 septembre de 9h30 à 13h, place de l’Europe.

Venez rencontrer les acteurs associatifs du quartier qui présenteront leurs activités et leurs projets. Au programme de cette matinée : stands d’informations, animations et initiations.

De quoi faire le plein d’idées pour la rentrée !

place de l’Europe place de l’Europe bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Animations, initiations et stands d’informations à retrouver sur place !