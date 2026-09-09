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Forum des associations du Grand Parc, place de l’Europe, Bordeaux

samedi 12 septembre 2026 · place de l'Europe · Bordeaux

Forum des associations du Grand Parc, place de l’Europe, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
place de l'Europe
Adresse
place de l'Europe bordeaux
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Accès libre et gratuit

Forum des associations du Grand Parc Samedi 12 septembre, 09h30 place de l’Europe Gironde

Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T09:30:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T09:30:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00

La 3ème édition du Forum des associations du Grand Parc se déroulera le samedi 12 septembre de 9h30 à 13h, place de l’Europe.
Venez rencontrer les acteurs associatifs du quartier qui présenteront leurs activités et leurs projets. Au programme de cette matinée : stands d’informations, animations et initiations.
De quoi faire le plein d’idées pour la rentrée !

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Animations, initiations et stands d’informations à retrouver sur place !

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