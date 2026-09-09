Forum des associations du Grand Parc, place de l’Europe, Bordeaux
samedi 12 septembre 2026 · place de l'Europe · Bordeaux
Informations pratiques
Forum des associations du Grand Parc Samedi 12 septembre, 09h30 place de l’Europe Gironde
Accès libre et gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T09:30:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T09:30:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00
La 3ème édition du Forum des associations du Grand Parc se déroulera le samedi 12 septembre de 9h30 à 13h, place de l’Europe.
Venez rencontrer les acteurs associatifs du quartier qui présenteront leurs activités et leurs projets. Au programme de cette matinée : stands d’informations, animations et initiations.
De quoi faire le plein d’idées pour la rentrée !
place de l’Europe place de l’Europe bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine
Animations, initiations et stands d’informations à retrouver sur place !
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