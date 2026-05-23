Forum des associations du quartier Bellevue–Chantenay–Sainte-Anne Mairie annexe de Chantenay place de liberté Nantes
Forum des associations du quartier Bellevue–Chantenay–Sainte-Anne Mairie annexe de Chantenay place de liberté Nantes samedi 5 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 10:00 – 13:00
Gratuit : oui Tout public
Vous cherchez une activité pour la rentrée ?Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif sur la Place de la Liberté (à la Mairie de Chantenay) le samedi 5 septembre de 10h à 13h.Plus d’information sur metropole.nantes.fr/rentree-associative
Mairie annexe de Chantenay place de liberté Nantes 44100
https://metropole.nantes.fr/actualites/c-est-bientot-la-rentree-associative
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