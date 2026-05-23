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Forum des associations du quartier Bellevue–Chantenay–Sainte-Anne Mairie annexe de Chantenay place de liberté Nantes

Forum des associations du quartier Bellevue–Chantenay–Sainte-Anne Mairie annexe de Chantenay place de liberté Nantes

Forum des associations du quartier Bellevue–Chantenay–Sainte-Anne Mairie annexe de Chantenay place de liberté Nantes samedi 5 septembre 2026.

Lieu : Mairie annexe de Chantenay place de liberté

Adresse : Mairie annexe de Chantenay

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 10:00 – 13:00
Gratuit : oui  Tout public 

Vous cherchez une activité pour la rentrée ?Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif sur la Place de la Liberté (à la Mairie de Chantenay) le samedi 5 septembre de 10h à 13h.Plus d’information sur metropole.nantes.fr/rentree-associative

Mairie annexe de Chantenay place de liberté Nantes 44100
https://metropole.nantes.fr/actualites/c-est-bientot-la-rentree-associative


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