Forum des associations du quartier Bellevue–Chantenay–Sainte-Anne Mairie annexe de Chantenay place de liberté Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 10:00 – 13:00

Gratuit : oui Tout public

Vous cherchez une activité pour la rentrée ?Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif sur la Place de la Liberté (à la Mairie de Chantenay) le samedi 5 septembre de 10h à 13h.Plus d’information sur metropole.nantes.fr/rentree-associative

Mairie annexe de Chantenay place de liberté Nantes 44100

https://metropole.nantes.fr/actualites/c-est-bientot-la-rentree-associative



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