Forum des associations du quartier Breil-Barberie Pôle associatif du Breil Malville Nantes
Forum des associations du quartier Breil-Barberie Pôle associatif du Breil Malville Nantes vendredi 4 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-04 16:30 – 19:00
Gratuit : oui Gratuit Tout public
Vous cherchez une activité pour la rentrée ? Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif au 38 rue du Breil le samedi 4 septembre de 16h30 à 19h.Profitez en même temps de la fête de rentrée du Centre Sportif et Culturel la Laetitia.Plus d’informations sur metropole.nantes.fr/rentree-associative
Pôle associatif du Breil Malville Breil – Barberie Nantes 44100
02 40 76 25 81
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