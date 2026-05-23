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Forum des associations du quartier Breil-Barberie Pôle associatif du Breil Malville Nantes

Forum des associations du quartier Breil-Barberie Pôle associatif du Breil Malville Nantes

Forum des associations du quartier Breil-Barberie Pôle associatif du Breil Malville Nantes vendredi 4 septembre 2026.

Lieu : Pôle associatif du Breil Malville

Adresse : 38 Rue du Breil

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 4 septembre 2026

Fin : vendredi 4 septembre 2026

Heure de début : 16:30

Tarif : Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-04 16:30 – 19:00
Gratuit : oui Gratuit Tout public 

Vous cherchez une activité pour la rentrée ? Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif au 38 rue du Breil le samedi 4 septembre de 16h30 à 19h.Profitez en même temps de la fête de rentrée du Centre Sportif et Culturel la Laetitia.Plus d’informations sur metropole.nantes.fr/rentree-associative

Pôle associatif du Breil Malville Breil – Barberie Nantes 44100
02 40 76 25 81


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