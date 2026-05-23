Forum des associations du quartier Breil-Barberie Pôle associatif du Breil Malville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-04 16:30 – 19:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Vous cherchez une activité pour la rentrée ? Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif au 38 rue du Breil le samedi 4 septembre de 16h30 à 19h.Profitez en même temps de la fête de rentrée du Centre Sportif et Culturel la Laetitia.Plus d’informations sur metropole.nantes.fr/rentree-associative

Pôle associatif du Breil Malville Breil – Barberie Nantes 44100

02 40 76 25 81



Afficher la carte du lieu Pôle associatif du Breil Malville et trouvez le meilleur itinéraire

