Forum des associations du quartier Centre-ville Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes
Forum des associations du quartier Centre-ville Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes vendredi 4 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-04 16:00 – 20:00
Gratuit : oui Tout public
Vous cherchez une activité pour la rentrée ?Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif à la Maison de quartier Madeleine Champ-de-Mars le vendredi 4 septembre de 16h à 20h.Plus d’information sur metropole.nantes.fr/rentree-associative
Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 65 00 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E3538-maison-de-quartier-madeleine-champ-de-mars MQ-Madeleine@mairie-nantes.fr
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