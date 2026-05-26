Forum des associations du quartier Centre-ville Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-04 16:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

Vous cherchez une activité pour la rentrée ?Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif à la Maison de quartier Madeleine Champ-de-Mars le vendredi 4 septembre de 16h à 20h.Plus d’information sur metropole.nantes.fr/rentree-associative

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 65 00 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E3538-maison-de-quartier-madeleine-champ-de-mars MQ-Madeleine@mairie-nantes.fr



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