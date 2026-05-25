Forum des associations du quartier Doulon-Bottière Nantes
Forum des associations du quartier Doulon-Bottière Nantes samedi 5 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 10:00 – 16:00
Gratuit : oui Tout public
Vous cherchez une activité pour la rentrée ?Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif sur la place du Commandant Cousteau le samedi 5 septembre de 10h à 16h.Plus d’information sur metropole.nantes.fr/rentree-associative
Doulon – Bottière Nantes 44300
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