Forum des associations du quartier Doulon-Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 10:00 – 16:00

Gratuit : oui Tout public

Vous cherchez une activité pour la rentrée ?Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif sur la place du Commandant Cousteau le samedi 5 septembre de 10h à 16h.Plus d’information sur metropole.nantes.fr/rentree-associative

Doulon – Bottière Nantes 44300



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