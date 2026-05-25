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Forum des associations du quartier Doulon-Bottière Nantes

Forum des associations du quartier Doulon-Bottière Nantes

Forum des associations du quartier Doulon-Bottière Nantes samedi 5 septembre 2026.

Adresse : Place du Commandant Cousteau

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 10:00 – 16:00
Gratuit : oui  Tout public 

Vous cherchez une activité pour la rentrée ?Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif sur la place du Commandant Cousteau le samedi 5 septembre de 10h à 16h.Plus d’information sur metropole.nantes.fr/rentree-associative

Doulon – Bottière Nantes 44300


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