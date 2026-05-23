Forum des associations du quartier Malakoff–Saint-Donatien Place Rosa Parks Nantes
Forum des associations du quartier Malakoff–Saint-Donatien Place Rosa Parks Nantes samedi 5 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 09:30 – 13:00
Gratuit : oui Tout public
Vous cherchez une activité pour la rentrée ?Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif sur la Place Rosa Parks le samedi 5 septembre de 9h30 à 13h.Plus d’information sur metropole.nantes.fr/rentree-associativePourquoi venir au forum ? Découvrir et s’informer sur les animations à l’année près de chez soi Rencontrer celles et ceux qui portent les projets Trouver des idées pour participer à la vie de son quartier. Alors on vous attend !
Place Rosa Parks Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
https://metropole.nantes.fr/actualites/c-est-bientot-la-rentree-associative
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